Un paradosso apparentemente difficile da comprendere quello che si palesa nel beneventano, dove il 38,5 per cento delle posizioni lavoro sono di difficile copertura da parte delle aziende (dato per il 2022 in riferimento a 16.250 ingressi assunzioni lavorative previsti da parte delle aziende secondo il sistema Anpal Excelsior Unioncamere) perché non si riesce ad avere candidati con specializzazione e preparazione ovvero esperienza adeguata: si tratta del dato più alto in Campania e tra i più alti del Mezzogiorno: quanto emerge nel report pubblicato nelle ultime ore dalla Cgia di Mestre.

