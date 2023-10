L’idea di dare un’altra accelerata alla propria marcia solletica non poco il Benevento che con un risultato positivo nella gara di questa sera a Cerignola potrebbe riempire il bicchiere delle ambizioni e prendersi il primo posto in classifica. Complice il rinvio della sfida tra il Brindisi e la Juve Stabia attuale capolista, un pareggio al ‘Monterisi’ darebbe ai giallorossi la possibilità di agganciare le Vespe in vetta alla graduatoria, una vittoria invece permetterebbe alla Strega di guardare tutti dall’alto verso il basso per la prima volta in stagione.

