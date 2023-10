Commercio: Lollobrigida, ‘logistica in ritardo i costi siano competitivi’ (2)

(Adnkronos) – “Ma il valore aggiunto che abbiamo deve essere compensato anche da una protezione in termini normativi e su questo ragioniamo con i ministri di altri Stati spiegandogli che, oltre che un danno per le nostre imprese, è un danno per i loro cittadini che pensano di comprare italiano e invece comprano cose che centrano poco con il nostro modello di sviluppo. Allora, questo è l’impegno che stiamo portando avanti e va organizzato come sistema, non dei singoli ministeri o del governo da solo ma insieme alle categorie e alle altre istituzioni. Se questo sistema Italia si muove insieme non ce n’è per nessuno. Siamo una nazione piccola, piccolissima per dimensioni, ma una super potenza per la qualità e questo ci rende più che competitivi”.