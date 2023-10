Amerigo Vespucci, medico di bordo morto in incidente stradale in Brasile

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – E’ morto a causa di un incidente stradale, ieri a Fortaleza, in Brasile, il tenente di vascello Daniele Marino, imbarcato sulla nave ‘Amerigo Vespucci’ in qualità di medico di bordo per la campagna in corso. L’incidente è avvenuto durante la sosta in porto della nave; sono in corso le verifiche del caso da parte delle autorità locali per determinare le dinamiche. “La famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto”, spiega una nota.