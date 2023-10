Martedì prossimo, 10 ottobre, ci sarà un altro consiglio comunale per l’approvazione del DUP per il triennio 2023-2025, nonché il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, la salvaguardia e l’assestamento di bilancio. C’è da sottolineare che quest’assise é stata convocata dal neo presidente del Consiglio Giovanni Cutillo all’indomani della diffida giunta da parte del Prefetto di Benevento al sindaco di Torrecuso Angelino Iannella per non aver approvato entro il 15 settembre il bilancio di previsione.

