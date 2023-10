Sicilia: Schifani, ‘contento del lavoro della Giunta, buon clima e massima fiducia assessori’

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) – “Non ci sono mai stati momenti di tensione nella Giunta regionale. Sono molto contento di tutti gli assessori, sono contento del loro lavoro. Ci sentiamo frequentemente anche fuori Giunta. Il clima è quello che io desideravo che si creasse. Massima fiducia perché guai a manifestare poca fiducia nei confronti di una persona che tu hai delegato. Se quella fiducia viene meno hai il dovere di revocarlo, ma fino a questo momento non è mai successo. E sono convinto che non succederà in questi anni di legislatura”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani a margine della convention di Fdi a Brucoli (Siracusa).