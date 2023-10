Pubblicità e dehors, è guerra per il decoro: a lavoro per far rispettare il disciplinare

Dalle parole ai fatti. Stavolta, assicurano a palazzo Mosti, le buone intenzioni non rimarranno a mezz’aria. La “battaglia per il decoro” è già partita: bar, ristoranti e locali di qualsiasi genere dovranno attenersi al disciplinare che detta indicazioni precise in fatto di occupazione spazi esterni. In occasione dell’ultima seduta consiliare tenutasi lunedì, era stato Luigi Perifano a richiamare l’attenzione sulla urgente necessità di monitorare vetrine, dehors ed insegne pubblicitarie in particolare nel centro storico, alcune di queste definite un vero e proprio “obbrobrio”, collocate peraltro nei pressi di Santa Sofia.

