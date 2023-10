Sul piano infrastrutturale impulsato in modo serrato, con la velocità di esecuzione delle procedure che ha caratterizzato negli ultimi anni l’Asl Benevento, il percorso per trasformare il presidio sanitario di Cerreto Sannita in un hospice, un sito accoglienza e cura, e anche allettamento di malati, e poi in un presidio integrato di comunità, quale Ospedale, Casa e Centrale Operativa territoriale di Comunità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia