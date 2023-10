Mo: Donzelli, ‘condanna sia unanime, nessuno strizzi occhio a terroristi’

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “L’attacco di Hamas nei confronti di Israele è un atto inqualificabile e vile perché sparge sangue innocente e mette a serio repentaglio la sicurezza dello Stato di Israele. Si tratta di un’azione terroristica che merita la più ferma condanna: ci auguriamo che tutte le forze politiche esprimano solidarietà ad Israele in maniera netta, senza alcun distinguo. Notiamo purtroppo con sconcerto come una certa sinistra abbia a volte strizzato l’occhio ai terroristi e a bassi istinti anti israeliani. Auspichiamo che almeno questa volta non ci sia ambiguità alcuna sul riconoscere il diritto di Israele a difendersi. Da parte nostra esprimiamo la più forte vicinanza ad Israele e alle famiglie colpite”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.