Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Grande attenzione e grande preoccupazione per la situazione in Israele. L’inaudito attacco terroristico che sta subendo il popolo israeliano, a cui va tutta la mia vicinanza, va condannato con forza e fermezza. L’Italia è, e continuerà ad essere, vicina allo Stato israeliano”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.