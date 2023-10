Milano, la giornata di domenica alla Digital Week

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – Continua a Milano la Digital Week 2023. Diversi gli eventi in calendario in città, anche domani. Tra i ‘top events’ in programma la seconda edizione di ‘Milano a Voce’ che si terrà alle 10 in Triennale – Sala Lab. ‘Milano a Voce’ è un laboratorio dedicato alle associazioni milanesi per avvicinarle allo strumento del podcast, realizzato da Milano Digital Week in collaborazione con Chora Media e condotto dal giornalista Pablo Trincia. Il laboratorio ha fornito una formazione di base per raccontare Milano e i suoi quartieri dal punto di vista delle associazioni che operano nella città. Durante l’evento di restituzione si ascolteranno i progetti realizzati dai partecipanti. A cura di: Hublab. Apollo 11 Vr, invece, è un’esperienza per rivivere in realtà virtuale la missione spaziale che per prima portò gli uomini sulla Luna il 20 luglio 1969. In compagnia di Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins si indossano tuta e casco per salire a bordo di Saturno V e per ripercorrere tutte le fasi della missione, l’avvicinamento alla Luna, l’entrata in orbita, il celebre allunaggio e il ritorno a casa. L’evento si terrà alle 10- 12 – 15 presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.

‘Più donne su Wikipedia’ è in agenda invece alle 10 alla Cariplo Factory – Sala Joule (Base Milano). La gran parte degli utenti attivi su Wikipedia sono uomini e questo ha ripercussioni anche sulla qualità della conoscenza condivisa che si produce. Nelle edizioni più importanti di Wikipedia l’80% delle persone che scrivono è costituito da uomini e l’80% delle biografie è dedicato agli uomini. Da tempo diverse volontarie e diversi volontari dei progetti Wikimedia cercano di ridurre questa disparità di genere. Vieni a scrivere con loro nuove voci dedicate alle donne che si sono distinte in ambito scientifico o artistico, ma che non sono ancora presenti su Wikipedia in italiano. L’editathon è una maratona di scrittura in cui diversi volontari più o meno esperti si incontrato per scrivere insieme voci enciclopediche su un tema comune. A cura di: Hublab e Wikimedia.

‘What if’ alle 10 allo Ied Milano è un progetto che vuole sensibilizzare e stimolare la riflessione sulla crisi ambientale globale. Attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, vengono presentati una serie di trittici correlati a quattro Paesi del mondo, evidenziando fenomeni chiave legati al cambiamento climatico come deforestazione, desertificazione, incendi e inquinamento atmosferico. Una prima immagine illustra uno scenario distopico, mentre la terza propone una prospettiva utopica in cui la crisi climatica è stata superata. Nel pannello centrale, un’immagine sfocata invita l’osservatore a scegliere e immaginare un possibile futuro. A cura di Giulia Gravina e Ied Milano.

Si chiama Intelligenza artificale e benessere: l’ia può farci stare meglio? l’appuntamento che si svolgerà alle 10.15. L’ultima ricerca Ipsos ci dice che solo il 18% degli italiani vive in una condizione di ottimo benessere mentale. Dovremmo usare strumenti di Intelligenza Artificiale per migliorare il nostro benessere? Alcuni esempi: chatbot per la psicoterapia, mondi e amici virtuali, app con suggerimenti per gestione dello stress, tracciatori di stati d’animo e del sonno, gruppi di supporto online, giochi terapeutici al computer e registri medici elettronici. Tuttavia, queste opportunità comportano diverse sfide per l’individuo, la privacy, la sicurezza, la regolamentazione. Un panel interattivo per un uso dell’Ia più consapevole, con un focus per medici e pazienti. A cura di ZaLa Consulting.

‘The Sound Garden: out of sight’ alle 11 in Triennale è un’installazione immersiva di Sound Art dell’artista Massimiliano Ionta, curata da Clelia Patella. L’opera è geolocalizzata di fronte al Museo della Triennale di Milano e vi permetterà di trovarvi al centro di sette sfere, ognuna delle quali emette un suono, ovvero le voci del nostro drammatico declino: i ghiacciai che si sciolgono, la deforestazione e gli incendi, le grida dei gabbiani che volano sopra le discariche, le urla e le lacrime delle persone che soffrono la fame e le guerre. Posizionandosi però al centro, i suoni raggiungono la coerenza, le armonie appaiono in un ciclo sonoro senza fine. Nel tempo, e senza tempo. Nella speranza che il nostro tempo non sia finito. A cura di Soundreef, The Astronut e Clelia Patella.

‘MostraTi – noi pionieri della buona economia di montagna’ si terrà alle 12 ed è una mostra interamente digitale ideata, progettata e organizzata dalla Professoressa Veronica Polin (Università di Verona) e dalla Professoressa Laura Cavalli (Fondazione Eni Enrico Mattei), con il supporto del fotografo di Luciano Perbellini e con il contributo del virtual designer Matteo Bernecoli. Parte di un progetto di ricerca pluriennale, vuole raccontare il rapporto tra il territorio montano, le iniziative locali di buona economia e la loro visione trasformativa. A cura di: Professoressa Veronica Polin (Università di Verona), Professoressa Laura Cavalli (Fondazione Eni Enrico Mattei).

Alle 16, alla Cariplo Factory – Sala Joule (Base Milano) è previsto ‘Co-creazione del futuro di Milano: laboratorio interattivo di progettazione’, un workshop, dove verrà usata l’Ia per generare e discutere diversi scenari e idee dello sviluppo urbano di Milano. In questo workshop, i partecipanti utilizzeranno tecniche avanzate di intelligenza artificiale per co-creare scenari di progettazione per una specifica area locale di Milano. Personalizzato per riflettere l’ambiente unico della città, lo strumento di pianificazione partecipativa AI consente alle persone di proporre e testare nuove idee urbane originali. Questo evento interattivo sottolinea la co-creazione, la sostenibilità e il ruolo dell’Ia nella pianificazione urbana. I partecipanti possono interagire, sperimentare e vedere le loro idee influenzare il futuro della loro città. A cura di: Toretei.

‘Ai_edu camp: ‘La strana coppia: Ai e transdisciplinarietà’ alle 16.30 presso l’Educafè – Politecnico di Milano. In un contesto globale sempre più complesso le scienze devono e possono collaborare. La transdisciplinarità si rivela un approccio fondamentale e l’Intelligenza artificiale può essere il supporto ideale per creare connessioni tra saperi molto lontani tra loro. Durante l’incontro Thorsten Philipp, Transdisziplinäre Lehre della Technische Universität di Berlino, Ulli Vilsmaier Responsive Research Collective, Sonia Massari, Direttore Accademico di Future Food Academy, presenteranno la pubblicazione della ricerca sulla transdisciplinarietà svolta dalla rete europea di Università Enhance. A cura di: Metid.