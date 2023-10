Migranti, Piantedosi al Med5 "Prevenire le partenze irregolari"

SALONICCO (GRECIA) (ITALPRESS) – "Il Med5 è una forma unica di cooperazione, le nostre frequenti riunioni dimostrano che esiste un dialogo consolidato tra i nostri Paesi. Abbiamo dedicato buona parte dei nostri lavori alla dimensione esterna dei confini della UE, concordando sull'esigenza di avere concreti partenariati europei con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, che devono essere sostenuti da risorse finanziarie coerenti con gli impegni politici assunti dalla UE e in linea con le richieste italiane di creare un Piano Mattei per l'Africa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, partecipando al vertice ministeriale a Salonicco con gli omologhi del gruppo dei Paesi del Med5 (Cipro, Grecia, Italia, Malta, Spagna) e il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas.

"Per quanto riguarda il dialogo con i Paesi Terzi – ha concluso – abbiamo convenuto sulla necessità di contrastare l'azione dei trafficanti e prevenire le partenze irregolari, sull'esigenza di favorire e accelerare i rimpatri, compresi quelli volontari assistiti che sono uno strumento da valorizzare anche attraverso programmi di riammissione diretta dai Paesi di transito verso i Paesi di origine dei flussi".

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

fsc/com

07-Ott-23 13:57