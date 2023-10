Migranti: Lega, ‘sconcertante nuovo video Apostolico, intervengano organi competenti’

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Non ci sono più scusanti o giustificazioni che tengano. Ora che Lapresse ha pubblicato un proprio video che riprende Iolanda Apostolico in atteggiamenti sconcertanti alla manifestazione pro-migranti del 2018 a Catania, la posizione della giudice appare inequivocabilmente compromessa, né sembrano esserci vie d’uscita per la sinistra per cercare di spostare l’attenzione altrove. L’auspicio è che Apostolico riconosca di aver violato le più elementari regole di comportamento richieste a un giudice e che il ‘caso’ sia giudicato in tempi brevi nelle sedi competenti senza scorciatoie, né infingimenti. Apostolico non solo ha sfidato i principi deontologici propri della sua professione, ma ha addirittura peggiorato la situazione cercando di minimizzare le proprie responsabilità. Ora non può che pagarne le conseguenze”. Così i componenti della commissione Giustizia alla Camera Jacopo Morrone, Ingrid Bisa, Simonetta Matone, Valeria Sudano e Davide Bellomo.