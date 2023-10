Migranti: Foti, ‘nuovo video Apostolico fuga ogni dubbio’

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Dopo il secondo video sulla manifestazione del 2018 sul molo di Catania- divulgato dall’agenzia di stampa La Presse- nel quale si vede chiaramente il magistrato Iolanda Apostolico inveire contro le forze dell’ordine- ci sono ben poche parole da spendere. Il giudice farebbe bene a chiedere scusa e la Magistratura tutta a prendere le distanze da una condotta inopportuna sempre, tanto più quando posta in essere da un soggetto che dovrebbe rendere onore alla toga che porta al posto di infangarla”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, interviene sul nuovo video che ritrae la giudice di Catania alla manifestazione del 2018 sul caso Diciotti.

“L’opposizione, che fino ad ora ha vergognosamente parlato di dossieraggi- non perdendo l’occasione per fare di un fatto grave la solita strumentalizzazione politica- intervenga finalmente nel merito con dignità e verità, se ne è capace, censurando l’accaduto”, conclude Foti.