Migranti: Borghi, ‘su Apostolico urge presa di posizione da istituzioni tutte’

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Quelli che dopo la diffusione del video in cui compariva il giudice Apostolico parlavano a sproposito di dossieraggio e, addirittura, di una santa donna che era lì per frapporsi fra la polizia e i manifestanti, dovranno ricredersi. Altro che archivi segreti, senza troppe sorprese, dato che si trattava di un luogo pubblico, arriva un altro video con l’ennesima prova che il giudice di Catania era in piazza a una manifestazione contro la polizia. Un grave esempio di faziosità, su cui urge una presa di posizione da parte di tutte le istituzioni. Il sistema giudiziario non può reggere all’urto di queste evidenti commistioni tra politica e magistratura”. Così in una nota il senatore della Lega, Claudio Borghi Aquilini.