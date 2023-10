Israele: “Iran dietro attacco Hamas”. Più di 250 morti, oltre 1.500 feriti

(Adnkronos) – Oltre 250 morti in Israele. Quasi altrettanti morti nella striscia di Gaza in una giornata campale, aperta dall’attacco di Hamas e proseguita con la risposta israeliana. “I terroristi di Hamas hanno dichiarato guerra a Israele”, dicono il premier Benjamin Netanyahu e il ministero degli Esteri d’Israele, sottolineando come dietro l’attacco di oggi 7 ottobre 2023 vi sia l’Iran e come ci sia “un doppio crimine di guerra”, in quanto si spara contro dei civili e si usano “i residenti della Striscia di Gaza come scudi umani”. Oltre 5mila i razzi lanciati sul territorio israeliano dalla Striscia di Gaza con diverse incursioni e scontri armati. Nuovi razzi in serata, con sirene a Tel Aviv e in altre città.

Oltre 250 israeliani sono morti negli attacchi di Hamas secondo i media israeliani. Più di 1.500 israeliani sono rimasti feriti, secondo quanto comunicato dal ministero della Sanità israeliano. A Gaza, colpita da raid aerei e da operazioni delle forze armate israeliane, si registrano almeno 232 palestinesi morti e 1.697 feriti, secondo il ministero della Sanità palestinese. Il ministero non ha fornito dettagli su dove siano avvenuti i decessi e se tra questi vi siano militanti di Hamas o civili a Gaza.

“Le équipe mediche stanno ancora lavorando con tutte le loro capacità per salvare decine di casi gravi e critici nelle sale operatorie e nelle unità di terapia intensiva”, ha affermato il ministero.

Secondo l’esercito israeliano, i palestinesi armati sono avanzati in Israele via terra, mare e aria durante l’attacco a sorpresa. In serata ci sono stati ancora pesanti scontri con i soldati israeliani in numeroselocalità. Alcuni degli assalitori si sono anche barricati nelle case con ostaggi israeliani. Secondo i rapporti militari, diversi israeliani sono stati portati nella Striscia di Gaza. Circa 50 civili sono tenuti in ostaggio dai miliziani di Hamas nel kibbutz di Beeri, vicino al confine con la Striscia di Gaza, ha riferito l’emittente israeliana N12.

Il ministro della sicurezza nazionale di Israele Ben-Gvir ha firmato l’ordinanza che dichiara lo stato di emergenza, concedendo ampi poteri alla polizia, fa sapere Haaretz. Mentre il ministro israeliano dell’Energia Yisrael Katz ha firmato un ordine per disconnettere la Striscia di Gaza dalla rete elettrica israeliana.

Israele fornisce circa due terzi del fabbisogno elettrico della Striscia, e il restante terzo è prodotto nella centrale elettrica di Gaza. Gaza sperimenta una carenza di energia anche quando viene rifornita di elettricità da Israele, e ora si prevede che la carenza peggiorerà notevolmente.

“I terroristi di Hamas hanno dichiarato guerra a Israele, con lancio indiscriminato di missili e razzi contro i civili nel sud del Paese, a Tel Aviv e Gerusalemme, e con terroristi infiltratisi nei centri abitati del sud per uccidere famiglie e civili inermi”, nota il ministero degli Esteri, evidenziando i punti salienti dell’attacco.

“Le organizzazioni terroristiche – viene fatto notare -sono una diramazione del regime degli Ayatollah dell’Iran, che promuove intensamente l’attività terroristica in Israele e contro obiettivi israeliani ed ebraici in tutto il mondo”. Inoltre l’attacco “dimostra ancora una volta” che “Hamas non è interessato all’incolumità e al benessere dei cittadini della Striscia di Gaza, e vede invece in essi delle pedine per i suoi sforzi volti a colpire i cittadini di Israele”.