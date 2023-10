Il giorno dopo le dimissioni di Angela Garofano dal ruolo di assessore, arrivate come un fulmine a ciel sereno, si allarga sempre di più la frattura in maggioranza, con la componente di centrodestra che starebbe per chiedere conto al sindaco Raffaele Di Lonardo della sua azione amministrativa e, soprattutto, del suo percorso politico che lo vuole indissolubile alleato di Clemente Mastella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia