Governo: Santanchè, ‘Expo 2030? Nessuno può insegnarci niente’

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) – “Tutti i grandi eventi sono degli acceleratori. Dobbiamo impegnarci e nemmeno sottovalutarci e pensare che ci sono altri che sono più preparati, più bravi, che possono fare le cose meglio di noi. No, in questo sono ambiziosa. Nessuno può insegnarci niente e quando siamo chiamati alle prove dei fatti rispondiamo sempre con risultati d’eccellenza”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo in videocollegamento a Brucoli (Siracusa) alla convention di Fdi a proposito della candidatura dell’Italia a Expo 2030.