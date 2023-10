Riscontro rilevante per il servizio di prevenzione e contrasto reati predatori, ottenuto nelle attività monitoraggio sulla Strada Statale 265 Fondo Valle Isclero da parte delle pattuglie Polizia di Stato del Commissariato di Telese Terme. Fermati dopo inseguimento presso lo svincolo di Puglianello, un uomo di origini napoletane di anni 54 (pluripregiudicato) e poi arrestato e associato in casa circondariale e una minorenne di origine bulgara denunciata no in stato di liberta, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.

