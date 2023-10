Codau 2023, Ubertini (Cineca): “Tecnologie digitali al centro della rivoluzione universitaria”

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Si sta trasformando il mondo dell’università, la tecnologia è pervasiva. L’innovazione è diventata parte di questo cambiamento e si è inserita nella vita della nuove generazioni. Questo processo tuttavia non possiamo subirlo, ma dobbiamo governarlo, in quanto la formazione è punto cardine per lo sviluppo dell’ecosistema paese. Da non sottovalutare anche la percezione del sistema universitario nei giovani. Se pensiamo anche all’intelligenza artificiale e alle lezioni a distanza, è interessante valutare il ruolo dell’assistente virtuale. L’elemento delle tecnologie digitali è pertanto molto rilevante e noi come Cineca ci siamo per dare tutto il supporto possibile in questa direzione”. Così Francesco Ubertini Presidente del Cineca al convegno del Codau 2023.