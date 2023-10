Cgil: Conte, ‘contento manifestazione sia riuscita, mio contributo da territorio’

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Il leader M5S Giuseppe Conte “sta contribuendo da Foggia a sensibilizzare la popolazione in tutte le parti di Italia contro le politiche di questo governo. Sarebbe bello se partisse il primo segnale forte di insoddisfazione delle comunità locali contro questo governo da Foggia. Mi fa piacere che questa manifestazione” organizzata a Roma dalla Cgil “sia riuscita: il M5S era presente con una importante delegazione, e io sto contribuendo da Foggia a sensibilizzare la popolazione”. Lo dice lo stesso presidente pentastellato, in un punto stampa a Foggia, rispondendo a chi gli domanda della sua assenza alla manifestazione della Cgil in corso a Roma.