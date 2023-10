La scorta di tagliandi messa a disposizione dei tifosi del Benevento per la trasferta di domani a Cerignola è andata esaurita. Come prevedibile, i biglietti sono stati polverizzati in meno di 24 ore, complice anche la decisione del Gos che ha scelto di ridurre a 250 i posti per il settore ospiti dello stadio ‘Monterisi’ che normalmente può contenerne quasi il doppio.

