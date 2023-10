Tappe sannite del Sottosegretario di Stato, Tullio Ferrante che, accompagnato dal deputato sannita di Forza Italia Francesco Maria Rubano, ha fatto il punto della situazione per il raddoppio della Strada Statale 372, per il completamento della Fortorina e anche per i lavori alla diga di Campolattaro. Nel dibattito di ieri pomeriggio è stata avanzata un’ipotesi operativa per quanto concerne la posa della prima pietra dei lavori del primo lotto della Telesina: il sottosegretario ha assicurato che è prevista tra febbraio e marzo del prossimo anno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia