Ue: Mattarella, ‘servono decisioni veloci’

Porto, 6 ott. (Adnkronos) – “Tra alcuni mesi saranno chiamati al voto oltre quattrocento milioni di cittadini europei. Perchè chiamiamo oltre quattrocento milioni di elettori a votare? Per decidere cosa? In che cosa ricade questo grande esercizio democratico? Questo grande esercizio democratico deve ricadere su una struttura di Unione europea che abbia un’effettiva capacità di efficienza, di veloce decisione, di capacità di efficacia di azione in questo mondo che sta cambiando. È un obiettivo ambizioso per cui serve un grande impegno, grande collaborazione reciproca, ma questo è d’altronde lo stile dell’Europa: agire attraverso difficoltà e crisi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del Vertice del Gruppo Arraiolos, che riunisce i Capi di Stato non esecutivi, che si è tenuto oggi a Porto.