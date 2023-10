Intorno alle 7.30 di ieri, giovedì 5 ottobre, ennesimo incidente a Telese Terme, in via Amorosi, in prossimità dello svincolo della provinciale San Giovanni, la strada che collega i due comuni, ha coinvolto questa volta un minorenne, alla guida di una motocicletta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia