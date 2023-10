Sant’Agata de’ Goti – Mancano le risorse, servizio scuolabus sarà… a metà

Servizio trasporto scolastico in via di definizione a Sant’Agata de’ Goti. Ma con un buco che riguarda il Capoluogo. Al servizio in questione, infatti, potranno accedere gli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia e della Primaria iscritti per il corrente anno scolastico ai plessi di Sant’Anna e di Faggiano. Disco rosso, invece, per i plessi del Centro che, quest’anno, non saranno serviti dal servizio scuolabus a causa di carenza nelle risorse comprensibilmente giustificabili nella condizione di dissesto finanziario.

