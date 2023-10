Roma: Sanguliano, ‘ad agosto raddoppiati gli ingressi al Pantheon’

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – “Da più di 20 anni si parlava di fare pagare l’ingresso al Pantheon ma mai nessuno lo aveva realizzato. Noi facciamo pagare l’ingresso 5 euro e ad agosto abbiamo quasi raddoppiato gli ingressi per quello strano meccanismo psicologico per cui la gente se paga qualcosa, la ritiene di valore. Abbiamo incassato più di un milione di euro, risorse destinate anche alla rigenerazione e al rilancio del bene stesso e una piccola parte la diamo alla Curia che può finanziaria le mense per i poveri. La stessa cosa la faremo su altri siti”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla convention ‘Italia le radici della bellezza’ in corso a Brucoli (Siracusa).