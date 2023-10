Nuoto: Cdm, vittoria e record personale per Ceccon nei 200 dorso

Berlino, 6 ott. – (Adnkronos) – Il grande nuoto inizia la sua rincorsa alle Olimpiadi di Parigi 2024 dalla piscina dell’Europasportpark di Berlino che ospita, fino a domenica 8 ottobre, la tappa d’apertura della Coppa del Mondo. Nella finale dei 200 dorso Thomas Ceccon domina la truppa con il naso all’insù: il primatista mondiale dei 100 dorso, si fa quattro vasche in solitario e tocca in 1’56″64 (passaggio 57″73): terza prestazione all time italiana dietro il primatista Matteo Restivo (1’56″29) e Luca Mencarini (1’56″58). Il 22enne di Schio – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina, ai Mondiali di Fukuoka 2023 oro nei 50 farfalla, argento nei 100 dorso e con la 4×100 stile libero demolisce il suo precedente personal best di 1’59″81 siglato a maggio 2022 nella prima tappa del Mare Nostrum a Canet En Roussillon.

“Sono sorpreso anch’io è un grande inizio di stagione. Per me è un super tempo ho tolto oltre tre secondi dal mio personale sono stupito e super contento della prestazione”, dichiara l’argento olimpico in staffetta 4×100 stile libero che stacca il giapponese e Ryosuke Irie – argento olimpico a Londra 2012 – secondo in 1’58″99 ad oltre due secondi. Sul podio anche l’australiano Joshua Edwars-Smith che chuide in 1’59″00.

Si migliora di due decimi ma non trova il podio Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Il vicecampione del mondo in carica, che fu oro iridato a Budapest lo scorso anno, chiude quinto in 59″76 (27″90) lontano dal suio primato italiano (58″26) e da una forma da costruire in queste manifestazioni preludio di un 2024 da brividi con mondiali e olimpiadi. In testa manco a dirlo l’astronave iridata cinese guidata da Qin Haiyang – a Fukuoka oro anche nei 50 e nei 200 – che abbassa ancora il primato della manifestazione portandolo a 57″69. Dietro di lui la coppia degli olandesi Arno Kamminga, argento mondiale (59″01), e Caspar Corbeau (59″27). Quarto l’americano Nic Fink, argento ex-aequo sul podio di Fukuoka con Kamminga e Martinenghi, in 59″68. Subito alle spalle di ‘Tete’ c’è il bicampione olimpico, trimondiale e quarto volte continentale sir Adam Peaty. Il 28enne britannico, al rientro ufficiale alle gare, tocca in 59″85.