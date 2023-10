Un traguardo sognato a lungo e raggiunto ancora da teenager, con tanta strada da percorrere in una fetta di carriera fin qui ricca di speranze e di promesse.

Alessandro Nunziante ha ufficialmente esordito tra i professionisti e l’ha fatto in Coppa Italia Serie C, contro il Giugliano, diventando il primo classe 2007 della storia del Benevento a giocare una gara ufficiale. L’ha fatto a 16 anni, 6 mesi e 20 giorni, raccogliendo la scommessa di Matteo Andreoletti e vivendo, tra i mille o poco più spettatori del “Vigorito”, il suo sogno diventare realtà.

