Nelson Freitas vince il premio S.Pellegrino Young Chef Academy 2023

Milano, 6 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Ieri sera, in occasione della Cerimonia di premiazione, è stato proclamato il vincitore del Premio S.Pellegrino Young Chef Academy 2023, concludendo così la quinta edizione dell’ambizioso progetto internazionale di scouting e formazione di talenti promosso da S.Pellegrino. Dopo due anni di competizioni, i 15 finalisti regionali si sono sfidati nella Grand Finale a Milano, l’evento di due giorni durante il quale i promettenti giovani chef hanno portato in tavola il meglio di sé, mostrando talento, creatività e visione per il futuro della gastronomia. È stato Nelson Freitas a conquistare la stimata Giuria, aggiudicandosi il prestigioso Premio S.Pellegrino Young Chef Academy 2023 con il suo segnature dish Triglia rossa croccante, riccio di mare e aglio nero fatto in casa, ideato in collaborazione con il mentore Filipe Carvalho.

La Giuria, composta dai rinomati chef internazionali Pía León, Riccardo Camanini, Hélène Darroze, Vicky Lau e Nancy Silverton, ha elogiato Nelson Freitas per le sue competenze di alta cucina, la selezione attenta degli ingredienti e la bellezza del piatto, oltre alla forza dei messaggi che ha saputo trasmettere. Una creazione che profuma di oceano e che vede protagonista il pesce (arrivato direttamente dalla sua terra natale, il Portogallo, per la competizione, come ha spiegato lo chef), di cui viene utilizzata ogni parte. Insieme ai vincitori delle edizioni precedenti di S.Pellegrino Young Chef Academy – Jerome Ianmark Calayag (2021), Yasuhiro Fujio (2018), Mitch Lienhard (2016) e Mark Moriarty (2015) – Freitas ha ora l’opportunità di elevare ulteriormente il proprio talento e contribuire all’evoluzione della gastronomia.

Oltre al Premio S.Pellegrino Young Chef Academy, S.Pellegrino ha assegnato altri tre premi collaterali per riflettere la convinzione nel potere della gastronomia e il suo impatto positivo nella società attraverso il cibo. Il Premio Fine Dining Lovers Food for Thought, votato dai lettori di Fine Dining Lovers, è stato assegnato a Ian Goh con il suo ‘Heritage Lamb’, per aver saputo rappresentare la propria filosofia culinaria attraverso il piatto. Liu He-Sen, con il suo piatto distintivo ‘Homemade oyster sauce with Shandong wagyu’, si è aggiudicato il Premio Acqua Panna Connection in Gastronomy, per aver rappresentato al meglio l’equilibrio tra tradizione e innovazione, esprimendo al contempo l’eredità gastronomica della cultura culinaria cinese. Infine, Artur Gomes, con il suo ‘Vale das Lobas’, vincitore del Premio S.Pellegrino Social Responsibility, assegnato dalla Sustainable Restaurant Association per il messaggio significativo di sostenibilità trasmesso attraverso il suo piatto signature.

“S.Pellegrino Young Chef Academy nasce perché S.Pellegrino crede fortemente che la gastronomia possa rendere il mondo un posto migliore e avere un impatto reale sulla società, ma affinché questa visione si realizzi serve formare, motivare e aprire la strada ai giovani talenti”, dichiara Michel Beneventi, amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino.

“Per questo motivo, mi rende molto orgoglioso vedere l’enorme partecipazione di giovani chef di tutto il mondo per questa edizione di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. Sono sicuro che con un impegno congiunto è possibile realizzare qualcosa di grande come ho visto accadere in questi due giorni di evento a Milano. Il mio ringraziamento va a tutti i partecipanti, i giudici, i mentori, e tutto lo staff di S.Pellegrino che hanno reso questo progetto possibile. I miei complimenti a Nelson Freitas, auguro a lui e a tutti i promettenti giovani chef un futuro luminoso e ricco di opportunità che sono certo con la loro passione e i loro valori sapranno cogliere al meglio”, aggiunge.

I momenti più significativi di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2023 sono disponibili sui canali S.Pellegrino Young Chef Academy e Fine Dining Lovers. Per scoprire di più sulla entusiasmante ricerca di talenti, si può visitare il sito: sanpellegrinoyoungchefacademy.com.