Migranti: Speranzon (Fdi), ‘giusto esame disciplinare su pm Apostolico’

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Ritengo che sia opportuno che anche nei confronti del pm Iolanda Apostolico sia effettuato un esame disciplinare. Se, giustamente, l’imparzialità deve riguardare gli esponenti delle forze armate, a maggior ragione deve valere per i magistrati, chiamati a decidere della libertà dei cittadini. Nel video che sta rimbalzando sui media da un paio di giorni la dottoressa Apostolico manifesta in modo palese, prendendo una posizione ideologica su un argomento, ossia le politiche migratorie del governo, sul quale è poi chiamata a giudicare: in questo modo, evidentemente, viene meno la terzietà che deve essere propria di un giudice. E resta alquanto curioso che coloro i quali sbirciavano dal buco della serratura dell’allora presidente del Consiglio Berlusconi e di altri esponenti di centrodestra, scoprano soltanto oggi l’importanza di distinguere la vita pubblica di un esponente istituzionale da quella privata. La sinistra non cambia mai: due pesi e due misure”. Lo ha detto il senatore Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia a palazzo Madama, durante il programma “Start” su SkyTg24.