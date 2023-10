Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Vedo che anche Meloni minimizza sul video postato da Salvini. Sbaglia. Verranno in Parlamento a rispondere di questa disinvoltura. Mi ricorda la vicenda di Del Mastro e Donzelli, non se la cavano cadendo dal pero. Chiarezza su quelle immagini, vergogna per il loro utilizzo”. Così Filippo Sensi del Pd su twitter.