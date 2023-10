Migranti: Ghidoni (Lega), ‘insulti a Salvini fatto grave e incancellabile’

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Mentre Salvini è a processo per aver difeso i confini del nostro Paese, la sinistra alza una cortina fumogena sui fatti di Catania. Eppure nel 2018 l’allora ministro della Giustizia Orlando avviò una serie di accertamenti contro un magistrato, colpevole di aver bevuto un caffè nello stesso edificio in cui si svolgeva una riunione di partito. Le regole applicate all’epoca ora non valgono più? Gli sdegnati editoriali pubblicati ieri dalla stampa di sinistra andrebbero riletti a chi oggi nega la realtà: un giudice ha insultato un ministro sui social e questo fatto è grave e incancellabile”. Lo ha dichiarato Paola Ghidoni, europarlamentare della Lega.