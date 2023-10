Tempus fugit. E con esso, fuggono pure i pensieri, cambiano le idee, si modificano le sensazioni e si sprecano le occasioni. In casa Benevento, è valido soprattutto l’ultimo concetto perché se qualcuno ha pensato che la Coppa Italia potesse portare Matteo Andreoletti a rivedere qualcosa delle sue gerarchie, è stato costretto a ricredersi. Sarà pure stato un mezzo contrattempo o, peggio ancora, una fastidiosa complicazione sul percorso da fare in campionato, ma in ogni caso il tecnico giallorosso sperava di poter ricavare indicazioni utili dalla sfida col Giugliano.

