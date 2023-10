Iv: Castelli (Scn), ‘campagne d’odio Renzi contro me non ricordo solidarietà sue parlamentari’

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Ho conosciuto sulla mia pelle la campagna d’odio orchestrata da Matteo Renzi, ma non ho mai letto la solidarietà delle sue parlamentari nei miei confronti. Basta screditare le persone, basta guardare la diretta di Cateno per conoscere la verità. Questa storia ha già del ridicolo, fino a ieri da Italia Viva mi chiamavano per convincere Cateno De Luca a fare un accordo con Renzi, oggi Cateno è il demonio perché ha detto di no all’accordo? Fate i seri e occupatevi dei problemi del Paese”. Così Laura Castelli, portavoce nazionale di Sud chiama Nord.