F1: Gp Qatar, Verstappen in pole davanti alle Mercedes e Leclerc 5°

Losail, 6 ott. – (Adnkronos) – Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Qatar. L’olandese della Red Bull gira in 1’23″778 precedendo gli inglesi della Mercedes George Russell (1’24″219) e Lewis Hamilton (1’24″305). Cancellati per track limits i migliori tempi delle due McLaren dell’inglese Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, che avevano fatto segnare il 2° e 4° tempo. Norris partirà decimo e Piastri sesto. Quarto tempo per lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso che si lascia alle spalle la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che scatterà dal 5° posto