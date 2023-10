Clima: Grimaldi (Avs), ‘Montaruli minaccia dirigente per assenze giustificate per sciopero’

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Basta minacce e intimidazioni a istituzioni e dirigenti scolastici. L’onorevole Montaruli cerca un effetto deterrente su altri presidi, per evitare che considerino anche loro gli studenti oggi in sciopero per il clima come assenti giustificati”. Lo afferma il vicecapogruppo dei deputati dell’Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi dopo la notizia che l’esponente FdI ha annunciato un’interrogazione parlamentare al governo contro la preside del liceo Galilei Ferraris di Torino che ha accolto la richiesta degli studenti di riconoscere come assenze giustificate le partecipazioni allo sciopero del clima di oggi.

“Cara Montaruli – scrive l’esponente dei rossoverdi -, chiunque ha il diritto di andare a una manifestazione o no, di credere nella transizione ecologica o no. Chi ricopre incarichi istituzionali però dovrebbe evitare di fare affermazioni in contrasto con le analisi della comunità scientifica e la Costituzione”.