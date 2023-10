Calcio: Lotito, ‘Lazio pronta a mettere scritta Spqr su maglia, altri inseguono aspetto economico’

Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – “Io ho a cuore l’interesse e la tutela della mia città e degli abitanti di Roma e del mio Paese, probabilmente gli altri vedono e rincorrono più l’aspetto economico”. Lo dice al Tg1 il presidente della Lazio Claudio Lotito commentando l’accordo raggiunto dalla Roma con lo sponsor Ryad Season. Ryad è la città rivale di Roma per ospitare Expo 2030. Lotito conferma la disponibilità a mettere la scritta ‘Spqr’ sulle maglie biancocelesti e chiama in causa il Campidoglio: “Il fatto stesso che l’amministrazione comunale non abbia trovato nulla in contrario nei confronti dell’altro club, non vedo perché lo debba avere per la Lazio”.