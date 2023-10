Calcio: domenica torna su Dazn Open Var, in studio Gianluca Rocchi

Milano, 6 ott. – (Adnkronos) – Torna l’appuntamento con Open Var, in esclusiva Dazn, questa domenica durante Sunday Night Square, lo show condotto da Marco Cattaneo con Stefano Borghi e i talent della Squad di Dazn. Durante la puntata, spazio ad analisi e approfondimenti grazie agli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini: Gianluca Rocchi, designatore Can A e B, mostrerà come arbitri e Var hanno interagito sugli episodi che hanno caratterizzato la 7/a giornata di campionato di Serie A Tim. Tra le partite che verranno analizzate anche, ma non solo, Milan-Lazio.