Archiviata la partita di Coppa Italia, per il Benevento e i suoi tifosi è arrivato il momento di rivolgere lo sguardo alla sfida di campionato contro il Cerignola. Supporter giallorossi in fermento per una delle trasferte più vicine della stagione, ma ancora una volta dovranno fare i conti con le limitazioni imposte dalle autorità. Sì, perché nonostante non ci siano rivalità tra le due tifoserie – anzi, i rapporti sono ottimi – il Gos nella giornata di ieri si è riunito per stabilire le misure organizzative da adottare in vista della sfida di domenica e, tra i provvedimenti presi, c’è anche quello di ridurre la scorta di tagliandi da mettere a disposizione dei tifosi della Strega. Si passa così da una disponibilità di 400 biglietti ad appena 250 tagliandi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia