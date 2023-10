Ue: Schlein, ‘c’è destra reazionaria, a rischio modello democratico’

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “In tutto il mondo quella che ci troviamo di fronte non la destra degli anni Ottanta. E’ una destra reazionaria, populista e suprematista che soffia sulle paure e sulla rabbia delle persone offrendo un capro espiatorio al giorno su cui veicolare la rabbia e la frustrazione: il diverso, il migrante, una donna emancipata”. Così Elly Schlein alla Direzione del Pd.

“Il modello democratico stesso viene attaccato emesso in discussione. Si insinua la tentazione che la semplificazione attraverso forme non democratiche sia più veloce ed efficiente. Le democrature, raccontano esattamente questo scenario”.