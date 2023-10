Ucraina: Conte, ‘Meloni sceglie invio armi e volta spalle a italiani’

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Purtroppo il nostro governo persegue una strategia bellicista e guerrafondaia. Addirittura il ministro Tajani annuncia l’ottavo invio” di armi all’Ucraina, “tra l’altro non c’è piena sintonia e Crosetto appare sorpreso”. Al ministro della Difesa “abbiamo chiesto di venire a riferire in Parlamento” perché “mentre le democrazie, pensate agli Stati Uniti, discutono le questioni centrali in Parlamento, il nostro governo le assume senza confrontarsi con i rappresentanti del popolo”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, conversando con i cronisti all’uscita di Montecitorio.

“Vogliono continuare a dare armi, Meloni vuole perseguire una strategia che non sta dando frutti e ora, in modo ipocrita, si parla di stanchezza dell’opinione pubblica. La verità è che Giorgia Meloni ha deciso di dare priorità all’invio di armi, quindi produzione di armi e munizioni, mentre ha deciso di tagliare la spesa sanitaria e voltare le spalle agli italiani, ai cittadini che stanno soffrendo ma anche all’intero ceto medio” alle prese “con caro carburanti e caro prezzi”.