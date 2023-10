Roma, 5 ott (Adnkronos) – “Continueremo a confrontarci con le altre forze di opposizione sul diritto alla salute, le risorse alla sanità pubblica, alla sanità territoriale, sulla salute mentale, sulla non autosufficienza e via al tetto delle assunzioni nei reparti in affanno”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.