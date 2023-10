Una notte infinita quella del “Vigorito” chiusa solo ai calci di rigore, dall’errore di Viscardi: vince il Giugliano 8-7 e passa il turno, saluta la coppa invece la Strega dopo un primo tempo dominato, una ripresa a sprazzi e i due tempi supplementari in salita. Andreoletti punta sui giovani: tra i pali debutto tra i professionisti per Nunziante, primo classe 2007 giallorosso a esordire nel mondo dei grandi. In difesa l’unico ‘big’ è Capellini, al centro del pacchetto arretrato supportato da un altro debuttante tra i pro, Viscardi, e da Rillo. A centrocampo Alfieri con Kubica, sulle fasce Improta e Masciangelo. Occasione per Carfora sulla trequarti con Bolsius alle spalle di Marotta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia