Relife lancia una nuova linea di prodotti antiage

MILANO (ITALPRESS) – Relife Italia ha lanciato, in occasione dell'apertura della 25esima edizione del Congresso Internazionale di Medicina Estetica Agorà, contesto in cui i più grandi player del settore della medicina estetica si riuniscono per svelare le novità che caratterizzeranno i prossimi trend del mercato, Definisse Kp1 Collagen Modulator Bio-Peptide, trattamento professionale antietà.

Forte del suo approccio all'avanguardia, che mira a promuovere un nuovo modo di affrontare i trattamenti per la pelle e che considera proprio quest'ultima lo specchio di un benessere olistico completo, Relife – Azienda di medicina estetica del Gruppo Menarini – si pone da sempre l'obiettivo di aiutare le persone a raggiungerlo attraverso soluzioni di alta qualità basate sull'innovazione scientifica.

Da qui, e dall'esperienza dei ricercatori dell'università di Firenze, nasce Definisse Kp1 Collagen Modulator Bio-Peptide, una linea di prodotti (crema ridensificante, siero rigenerante e contorno occhi rivitalizzante) Made in Italy nonché un trattamento professionale antietà capace di garantire, attraverso la sua speciale formulazione, una pelle dall'aspetto più giovane e luminoso.

Al cuore, il Kp1 "Key Peptide One" inibitore dell'enzima serina che – oltre a proteggere il collagene dalla degradazione modulandone il suo turnover – grazie alla combinazione con ingredienti specifici (tra cui acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare) previene l'invecchiamento, proteggendo la pelle.

"Il peptide Kp1, frutto di oltre 10 anni di ricerca presso l'Università di Firenze, è un derivato della Serpina A1, l'inibitore fisiologico della serina proteasi. La nostra ricerca ha dimostrato che il Kp1 aiuta a incrementare i livelli del collagene nella pelle, proteggendolo dalla degradazione", afferma Paolo Rovero, Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica presso la Scuola di Scienze della Salute Umana dell'Università di Firenze.

È con l'avanzare dell'età, infatti, che la capacità della pelle di reintegrare il collagene in modo naturale arriva a diminuire anno dopo anno dell'1.0% – 1.5%1 generando, di conseguenza, la comparsa di linee sottili e rughe più profonde.

"Proteggere il proprio collagene è il primo step anti-aging per dare più vita alla propria pelle" afferma Chantal Sciuto, specialista in dermatologia e medicina estetica che continua: "Il corpo inizia il suo naturale processo di invecchiamento a circa 25-30 anni. Momento in cui la sintesi del collagene non solo rallenta, ma crea un disequilibrio della pella che via via diventa sempre più secca, spenta e meno tonica. Le prime linee sottili cominciano a segnare il volto, divenendo con il tempo vere e proprie rughe. Oggi contrastare l'aging cutaneo è una sfida che si aggiorna continuamente con nuove scoperte, alcune delle quali in grado di interagire efficacemente sui processi alla base del crono-invecchiamento".

È con Definisse Kp1 Collagen Modulator Bio-Peptide che Relife concretizza di fatto il suo approccio premium all'innovazione scientifica mettendo al servizio delle persone una linea unica e rivoluzionaria per contrastare i segni del tempo sulla pelle. "È una linea skincare innovativa e first-in class che grazie alla presenza del Kp1 agisce con un meccanismo d'azione completamente diverso da quello che caratterizza gli attuali prodotti sul mercato e che rispecchia a pieno i valori di eccellenza, qualità e scientificità della nostra Azienda" conclude Elena Di Foggia, Head of Marketing & Sales Relife.

Alcuni studi suggeriscono che le serpine, particolare famiglia di proteine di cui Il peptide Kp1 fa parte, possono avere proprietà antiossidanti, aiutando a proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi e dal foto-invecchiamento. Hanno inoltre mostrato attività anche nella riparazione tessutale, in particolare nella riparazione della cute lesa e sembrerebbero promettenti in associazione a procedure ambulatoriali con laser e/o energy device" – afferma Ilaria Proietti, Specialista in Dermatologia e Medico Estetico, che continua: "KP1 potrebbe svolgere inoltre un ruolo importante nella regolazione dell'infiammazione cutanea, contribuendo a ridurre l'irritazione e le reazioni infiammatorie acute e croniche".

Contrastare l'invecchiamento cutaneo, le rughe di espressione e il cedimento tissutale continua ad essere per i pazienti una priorità per il raggiungimento di un benessere olistico completo. Se si considera che – secondo recenti ricerche – oltre l'80% dei "Baby Boomer" cerca soluzioni in grado di migliorare l'aspetto del proprio viso, così come i più giovani che sempre di più si affidano ai consigli del medico estetico per le proprie esigenze – Definisse Kp1 Collagen Modulator Bio-Peptide si configura come soluzione ideale e futuristica sul mercato, vicina e fedele ai desideri e alle richieste delle persone in fatto di well-being.

-foto xh7-

(ITALPRESS).

mgg/com

05-Ott-23 18:07