Deluso ma non irritato. Non si era esaltato dopo il voto unanime in commissione, Luigi Perifano non si deprime ora che la maggioranza ha bocciato la proposta di incanalare verso piazza Cardinal Pacca i 3,9 milioni della premialità.

La sua proposta di destinare agli scavi archeologici di Piazza Pacca i 4 milioni di euro aggiuntivi è stata respinta dalla maggioranza Mastella. Non mi dica che si era illuso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia