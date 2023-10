I militari del Nipaaf di Benevento unitamente alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco ed a medici della Asl di Benevento, nel corso di un controllo effettuato presso una pescheria di Foglianise, in provincia di Benevento, volto a verificare la corretta commercializzazione di prodotti ittici, hanno rilevato che gli stessi non risultavano in regola con le specifiche normative in materia. In particolare, è stata constatata la pessima conservazione, in bacinelle di plastica, di pesce destinato alla vendita.

