Roma, 5 ott (Adnkronos) – “Dopo i 1500 eventi svolti in tutti i territori dobbiamo fare un passo in avanti, convergere in un solo luogo. Invitiamo tutti quelli che sentono l’esigenza di costruire una alternativa alla destra l’11 novembre”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.