Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Dobbiamo uscire da qui già con il telefono in mano” per mobiliare la piazza dell’11 novembre. “Non sarà la piazza solo dei nostri ‘contro’ ma dei nostri ‘per’, la piazza dell’alternativa. Qui è lo spirito del nostro riformismo”. Così Elly Schlein nella replica alla Direzione del Pd. “E per noi sarà un successo se solo 1, 10 o 100 delle persone” che hanno smesso di credere nella politica “sarà in piazza con noi”.