Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Nonostante la luna di miele del governo “stia finendo” per la distanza con le promesse fatte, “non cala però il consenso al governo e non cala anche perché si fatica a vedere le opposizioni come un’alternativa concreta e credibile, oggi e forse nemmeno domani”. Così Stefano Bonaccini alla Direzione Pd.